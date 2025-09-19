Roma e il WTTC: l’Italia al centro del turismo globale

Roma ospiterà il 25° Global Summit del World Travel & Tourism Council (WTTC) dal 28 al 30 settembre. Questo importante evento, che riunisce i leader del settore turistico, segna il ritorno dell’Italia al centro del turismo globale, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione di leadership.

Il WTTC rappresenta l’industria privata del turismo a livello mondiale e comprende oltre 200 aziende di vari settori, tra cui compagnie aeree e alberghiere. L’organizzazione elabora analisi economiche sull’impatto del turismo e promuove la sostenibilità, fungendo da ponte tra il settore pubblico e privato. Gli obiettivi principali includono dimostrare il valore del turismo, guidare la transizione verso più sostenibilità e facilitare i viaggiatori attraverso politiche condivise.

L’ultima ricerca del WTTC prevede per il 2025 numeri record riguardo alla spesa turistica, con 60,4 miliardi di euro da visitatori internazionali e 124,6 miliardi di euro da turismo domestico. Inoltre, si prevede il sostegno a 3,2 milioni di posti di lavoro, contribuendo all’economia per 237,4 miliardi di euro.

Dal 2021, l’Italia ha un Ministero del Turismo, che evidenzia l’importanza del settore nel contesto politico. La ministra Daniela Santanchè ha evidenziato come il Summit rappresenti un’opportunità cruciale per sviluppare nuove sinergie e rafforzare la competitività turistica del Paese.

Il Summit tratterà tematiche come intelligenza artificiale e sostenibilità nel settore aereo. Nonostante l’Italia sia un hub di qualità nel turismo, permangono sfide legate a infrastrutture, innovazione e governance. Il WTTC Global Summit rappresenta perciò una vetrina per il settore e una possibilità per l’Italia di diventare un modello europeo di turismo sostenibile e competitivo.