Roma e Everton si sfidano: amichevole da non perdere!

Inizia la stagione calcistica con un’amichevole che coinvolge due club di proprietà della famiglia Friedkin. La Roma sfida l’Everton in un incontro che rappresenta il settimo test estivo per i giallorossi.

La squadra capitolina ha già affrontato diverse formazioni nel corso di queste settimane, tra cui Trastevere, Unipomezia, Kaiserslautern, Cannes, Lens e Aston Villa. Questa sfida con l’Everton offrirà un’importante opportunità per testare la condizione atletica dei giocatori e migliorare i meccanismi di gioco, in vista dell’imminente inizio del campionato.

Gian Piero Gasperini è chiamato a valutare la preparazione della squadra prima dell’esordio ufficiale, che avverrà sabato 23 agosto contro il Bologna. I giallorossi sono intenzionati a mostrare progressi significativi e a costruire fiducia e coesione in un contesto già conosciuto, visto il legame tra le due società.

L’amichevole di oggi non è solo un incontro tra avversari, ma un’importante occasione di confronto e crescita per entrambe le squadre, che mirano a farsi trovare pronte per le sfide ufficiali.