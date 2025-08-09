24.1 C
Roma
sabato – 9 Agosto 2025
Sport

Roma e Everton si sfidano: amichevole da non perdere!

Da StraNotizie
Roma e Everton si sfidano: amichevole da non perdere!

Inizia la stagione calcistica con un’amichevole che coinvolge due club di proprietà della famiglia Friedkin. La Roma sfida l’Everton in un incontro che rappresenta il settimo test estivo per i giallorossi.

La squadra capitolina ha già affrontato diverse formazioni nel corso di queste settimane, tra cui Trastevere, Unipomezia, Kaiserslautern, Cannes, Lens e Aston Villa. Questa sfida con l’Everton offrirà un’importante opportunità per testare la condizione atletica dei giocatori e migliorare i meccanismi di gioco, in vista dell’imminente inizio del campionato.

Gian Piero Gasperini è chiamato a valutare la preparazione della squadra prima dell’esordio ufficiale, che avverrà sabato 23 agosto contro il Bologna. I giallorossi sono intenzionati a mostrare progressi significativi e a costruire fiducia e coesione in un contesto già conosciuto, visto il legame tra le due società.

L’amichevole di oggi non è solo un incontro tra avversari, ma un’importante occasione di confronto e crescita per entrambe le squadre, che mirano a farsi trovare pronte per le sfide ufficiali.

Articolo precedente
Progettista Tecnico – Impianti Gas Medicali – Milano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.