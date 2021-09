Nessuno si libera da solo. Nessuno libera un altro. Ci si libera tutti insieme. In una globalizzazione dei diritti, in una partecipazione democratica. (Andrea Gallo)

Saper ascoltare significa possedere, oltre al proprio, il cervello degli altri. (Leonardo da Vinci)

Nelle Linee programmatiche di Roma Capitale (2016-2021) si legge “L’ascolto e la partecipazione saranno una costante dell’azione amministrativa: verrà realizzato un confronto continuo con i cittadini, attraverso anche forme di consultazione che coinvolgeranno adulti, bambine/i, ragazze/i e anziani.” E ancora “Obiettivo primario è assicurare, quindi, trasparenza e accessibilità a dati e informazioni, per garantire al cittadino la possibilità di conoscere, controllare e valutare l’operato della Giunta Capitolina e della macchina comunale, perché questo è alla base del patto sociale e precondizione per la partecipazione e la collaborazione attiva della cittadinanza. Si ritiene, inoltre, che, soprattutto in una realtà come quella romana, la trasparenza e la partecipazione debbano essere elementi costitutivi e identitari dell’Amministrazione.”

Le tecnologie offrono ulteriori opportunità alla partecipazione ed è per questo che abbiamo iniziato con la realizzazione sul sito web di Roma Capitale di uno spazio pubblico (Portale della Partecipazione) per abilitare i processi di partecipazione (condivisione di buone pratiche, cittadinanza attiva, petizioni, richieste-idee-proposte), infatti l’area del sito istituzionale dedicata alla Partecipazione prevede tre sezioni specifiche (Iniziative, Dì la tua, Strumenti).

Sono stati diversi gli interventi che hanno previsto la partecipazione della cittadinanza: la definizione condivisa dell’Agenda Digitale, anche in ottica di genere, la progettazione del sito web di Roma Capitale che è stato messo in consultazione due volte prima di chiudere la progettazione definitiva. Per garantire la reale usabilità e soprattutto l’accessibilità del sito anche a persone con disabilità visive abbiamo chiesto la collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi è Ipovedenti (UICI) di cui abbiamo colto tutti i suggerimenti e che ci ha premiati dicendo che “Il sito è stato costruito in modo esemplare, al punto di farci dire che se fossero tutti i siti con questa accessibilità, potremmo essere tutti contenti.”

Nel 2018 è stato avviato un processo partecipativo (con incontri di persona e su piattaforma digitale) che proponeva alla cittadinanza di esprimersi su come investire 17 milioni di euro (fondi ricavati dalla edificazione di piazza dei Navigatori) per fini di interesse pubblico. Un processo che si è concluso con 18 progetti vincitori.

Il Bilancio Partecipativo 2019 ha permesso ai cittadini e all’Amministrazione di decidere insieme, per la prima volta, come investire 20 milioni di euro su tutto il territorio per la tutela del decoro urbano; sono state presentate oltre 100 progettualità votate da circa 17.000 cittadini.

Altri interventi nell’ambito della partecipazione sono stati: Bando Azioni Urbane Innovative (UIA), Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile – PUMS, Scegli il nuovo viale Marconi – questionario online Roma Servizi per la Mobilità, Piano Sociale Cittadino, Nuovo Cinema Aquila, immobile confiscato alla mafia, Progetto Europeo ‘Smarticipate’, Forum Innovazione e ovviamente la mia Open Agenda come abbiamo già visto.

La partecipazione è sempre favorita dalla fiducia reciproca tra i due stakeholder (politico e cittadino) e la fiducia nasce dall’ascolto. Per questo durante i miei 38 mesi a Roma Capitale ho risposto davvero a tutti, su qualunque medium venissi sollecitata (social network, email privata e pubblica, messaggistica, articoli su giornali cartacei e online…).

All’inizio è stato molto faticoso e dispendioso in termini di tempo soprattutto perché l’approccio, spesso, era molto aggressivo e poco propenso al dialogo. Ma ho risposto sempre a tutti comunque, tenendo bene a mente il Manifesto della comunicazione non ostile e soprattutto il punto 9, il mio preferito, che recita “Gli insulti non sono argomenti. Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi” e dopo qualche mese ho visto che le persone adottavano un approccio diverso, più gentile e collaborativo.

Ciò nonostante, purtroppo, mi sono sentita rivolgere le offese più incredibili (talvolta perfino divertenti) spesso riferite a una mia presunta e peraltro falsa appartenenza al Movimento 5 Stelle.

L’offesa più “poetica” è stata “ladra di sogni e di verità” ma mi sono sentita dire anche Grillominchizzata, pentacretina, pentademente, meschina, demagoga, patetica, CiucciaMatite, mononeuronata, penosa, populista, vecchia zia, pascolatrice abusiva. Purtroppo ho ricevuto anche insulti davvero offensivi e difficili da capire e condividere come soldatina fascista, nazista e infame collaborazionista! Quest’ultima detta da una persona che conosco da una decina di anni e che lo ha motivato dicendo “mica sono uno che per un tocco di pane e un’oncia di visibilità va persino a lavorare per i 5 stelle”, come se quelle fossero state le mie motivazioni, ma ognuno ragiona con il proprio metro.

Anche questo lo sapevamo già, la politica e il mondo che le gira intorno funziona così.

Ma per me 2+2=4 anche se lo dicesse il mio più duro avversario (non ho nemici per fortuna) e non fa 5 neppure se lo dicesse la persona che amo di più al mondo! O come diceva Ernesto Rossi “Se un fascista dice che piove, e piove, ha ragione il fascista“.

Ma questo è il mondo in cui viviamo, fatto ancora di guelfi e ghibellini, senza rispetto per le persone, per le informazioni e tanto meno per i dati!

Ah i dati! Un giorno un collega mi ha detto “i dipendenti di Roma sono troppi, sono quasi 24.000” e alla mia domanda sul perché fossero troppi mi ha risposto “ne basterebbero la metà”. Allora gli ho detto che a Milano ci sono 24 Vigili ogni 10000 abitanti e a Roma 21, frase che lo ha fatto sogghignare dicendo “non sono certo quei tre che fanno la differenza”, verissimo, ma il problema è che il territorio di Milano è circa 7 volte più piccolo di quello di Roma, per cui, per essere bravi almeno come a Milano, dovremmo avere almeno 7 volte più vigili. A questa mia risposta mi ha dato ragione.

I dati sui tecnici informatici di diverse città purtroppo penalizzano fortemente Roma come evidenziato dal grafico (dati del 2016).

La battaglia dei dati e del loro ruolo nelle decisioni politiche è ancora molto lunga, ma sono certa che ce la faremo!

Tornando all’ascolto, troppe volte ho dovuto rispondere a giornalisti che avevano capito a metà (o proprio non capito) che cosa avevo detto o fatto. La prima volta dopo neppure un mese dal mio insediamento. Un articolo sul Corriere della Sera (scritto da un giornalista di tutto rispetto) dal titolo “Il copia e incolla di Raggi” e con questo sottotitolo “Ecco i brani del programma pescati da altri documenti”. Pazienza, i titolisti si sa, spesso vogliono fare rumore per attirare lettori, per cui vado a leggere il testo e davvero mi sono stupita.

“Le linee guida per il governo della Capitale, che la Sindaca ha presentato lunedì al Consiglio comunale, sono state in parte copiate da materiali già presenti sul web…A pagina 26, il punto 8.2.1 del capitolo dedicato a «Roma Semplice» contiene la stessa identica ricetta a cui arrivarono gli «Stati generali dell’informazione» contenuta in un recente articolo-manifesto facilmente consultabile sul sito dell’Agenda digitale al link http://www.agendadigitale.eu/smart-cities-communities/l-innovazione-delle-citta-passa-da-questi-punti-ecco-una-proposta-per-i-neo-sindaci_2339.htm. Un cambio qua, qualche correzione là e il gioco è fatto.” E conclude “Di citazioni, brani copiati, spunti presi in prestito nel programma di Raggi ce ne sono altri e sono facilmente individuabili grazie a Google. Perché la Rete sa essere una risorsa. Ma la Rete, come dice Grillo, «non perdona». Mai.”

Già la Rete non perdona, ma la Rete dovrebbe essere anche uno strumento per capire e non solo per trovare informazioni; l’autore avrebbe potuto trovare facilmente che sono stata fondatrice di Stati Generali dell’Innovazione e presidente fino al giorno prima di diventare Assessora, giorno in cui mi sono dimessa! Mi sono quindi permessa di fare un tweet in cui ringraziavo il giornalista “Le idee che professo da anni diventano impegno politico concreto. Davvero stupisce? Grazie per aver certificato mia coerenza”.

Ed è proprio per questo che ho accettato la proposta di Virginia Raggi di fare l’Assessora: per portare avanti idee, progetti e battaglie su cui lavoravo e lavoro da anni.

Sul software libero poi l’account Twitter @RomaFaSchifo (già il nome fa capire la volontà di criticare senza costruire) mi critica duramente per avere fatto la delibera sul software libero per migrare “migrare i 60mila dipendenti del Campidoglio su software open source”. A parte che i dipendenti di Roma sono meno di 24000 (anche qui la Rete che citava il Corriere sarebbe stata utile per trovare il dato giusto), ma i risultati su LibreOffice e le migliaia di licenze Office inutilizzate e disinstallate (come scrivevo nel precedente post) dimostrano che a qualcosa di buono è servito quella delibera!

I titolisti dicevamo, già, a maggio 2017 su Repubblica leggo un titolo a caratteri cubitali “Roma, mense per i poveri senza gara pubblica: Danno da 9 milioni”. Ovviamente preoccupata leggo con attenzione il pezzo e sì, tutto vero, ma riguardava il periodo tra il 2011 e il 2015, ovvero Consiliature Alemanno e Marino, se mi fossi fermata al titolo…

Un ultimo articolo che mostra la mancanza di laicità e la necessità dei giornalisti di parlar male e far titoli d’effetto anche senza fondamento è stato pubblicato sul Messaggero ad Aprile 2019. La storia (quella vera) è che sono andata a Pristina (Kosovo), prendendo ferie e a spese mie (al punto che avevo avvertito il Vicesindaco che avrei spento il cellulare di servizio per non ricevere chiamate che sarebbero state a carico del Comune) per il decimo anniversario di una bellissima conferenza sul Software Libero la cui prima edizione avevo collaborato a far nascere. Si trattava di una festa, di un incontro con vecchi amici, ragazzi appassionati e giovanissimi quando li avevo conosciuti, e adulti ancora appassionati quando li ho ritrovati 10 anni dopo. Ovviamente non avendo nulla da nascondere, ho pubblicato sui social network foto e notizie della conferenza, foto e notizie che hanno spinto il Messaggero a fare un titolo così: “Il Campidoglio e lo strano caso dell’Assessore Globetrotter”. Alla mia segnalazione su Twitter che ero in ferie e a spese mie, il giornalista ha risposto così: “Buongiorno @flavia_marzano come sai la mia è una rubrica che racconta il dietro le quinte del Palazzo. Ho dato voce agli umori dei tuoi colleghi. Pronto a ospitare la tua risposta tra una settimana. Con stima”. Consentitemi di non commentare, si commenta da sé e ovviamente non ho scritto nessun articolo per il suo giornale.

E c’è poco da commentare anche sulla burocrazia e il linguaggio burocratese con cui ho dovuto fare i conti. Risparmio al lettore le mille lettere, rigorosamente protocollate, che con non meno di 30 righe dicevano cose che si possono dire in poche lettere (magari con un messaggio e non con lettera protocollata) come: “non è di mia competenza”, “fattelo”, “non si può fare”.

Ma una ve la voglio regalare perché in qualche modo divertente.

In una stanza degli uffici dell’Assessorato erano crollati alcuni pannelli del contro_soffitto; dopo il sopralluogo viene inviata una relazione a diversi dirigenti e uno di questi risponde “Da quanto si può evincere dal verbale degli RSPP sembrerebbe una carenza di manutenzione ordinaria… Entrambi risolvibili con interventi di modesta entità a cura della struttura competente…” e dopo la mia ulteriore richiesta “Bene, allora che la struttura competente lo faccia al più presto. Quale è? Chi si prende l’incarico di procedere?” lo stesso risponde “Ritengo che la risposta al quesito dell’Assessora Marzano possa essere rinvenuta nell’art. 65 del Regolamento sul decentramento Amministrativo di cui alla delib. C.C. n. 10 dell’8 febbraio 1999”. Conto fino a 1000 e rispondo: Ad oggi chi ricopre questa carica? Nome e cognome per favore. Grazie” e qui la cosa diventa “perfetta” dal punto di vista del burocrate “perfetto”: “Dall’interpretazione letterale del Regolamento, a mio giudizio, la competenza è della Direzione Tecnica del Municipio.”

Ecco con dirigenti così io credo che la strada per la semplificazione sia davvero ancora molto lunga!

“Corruptissima re publica plurimae leges” diceva Tacito o più gentilmente temo sia ancora vero “summum jus summa injuria”.

Che fare? L’Agenda per la semplificazione 2020-2023 definisce l’importanza della digitalizzazione e uno dei punti forti su cui, a mio parere, grazie anche al PNRR, non si può e non si deve perdere l’occasione di cambiare il Paese: semplificare! Semplificare la normativa, reingegnerizzare e semplificare i processi, semplificare la burocrazia, semplificare l’accesso ai servizi garantendo usabilità e accessibilità!