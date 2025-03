Roma: Dybala si sottopone a un intervento chirurgico

La Roma e Paulo Dybala hanno deciso di procedere con un intervento chirurgico per risolvere il problema fisico dell’attaccante argentino. Il club giallorosso ha ufficializzato la scelta condivisa di Dybala di operarsi. L’intervento sarà necessario a causa di una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, e sarà effettuato da un’equipe specializzata.

Le tempistiche di recupero post-operatorio non sono ancora definite e saranno valutate solo dopo l’intervento. Tuttavia, secondo le prime indicazioni, è probabile che la stagione di Dybala si concluda anticipatamente. Questo infortuni ha sollevato preoccupazioni tra i tifosi e lo staff della squadra, considerando l’importanza del giocatore nel roster della Roma. La decisione di operarsi riflette la volontà di Dybala di tornare in campo in piena forma e senza limitazioni fisiche.

La comunicazione del club sottolinea l’importanza della salute dell’atleta e la necessità di affrontare la questione in modo diretto e professionale. Resta da vedere come questa situazione influenzerà il percorso della Roma nella stagione in corso, specialmente in un momento cruciale dove ogni punto è vitale per le ambizioni della squadra. L’assenza di Dybala potrebbe pesare sulle prestazioni del club, che dovrà adattarsi alla mancanza del suo principale riferimento offensivo. La comunità calcistica attende aggiornamenti sul recupero dell’attaccante e sulla sua eventuale disponibilità per le prossime partite.