Roma, due giovani gambizzati a Morena

Un ragazzo di 27 anni, italiano, è stato ferito a entrambe le gambe con due colpi di pistola. E’ successo in via dei Sette Metri, in zona a Morena a Roma, intorno alle 22,15 di ieri. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli agenti della Squadra Mobile. A terra sono stati trovati alcuni bossoli. Ad esser gambizzato, inoltre, anche un 21enne, sempre italiano, ferito da un proiettile. Entrambi sono stati refertati e dimessi, il più grande con 20 giorni di prognosi, mentre l’altro ne avrà per un mese.