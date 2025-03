Roma, doppio infortunio: ko Dybala e Rensch

La Roma continua a dominare nel 2025, mantenendo il primato in classifica grazie all’allenatore Claudio Ranieri, che ha riportato la squadra a puntare a un posto in Champions League. L’ultima vittoria è arrivata contro il Cagliari, grazie a una rete di Dovbyk, che ha garantito tre punti fondamentali. Tuttavia, la partita ha portato anche notizie negative con gli infortuni di due calciatori chiave, Paulo Dybala e Devyne Rensch.

Dybala ha subito una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra, secondo gli esami effettuati. Attualmente non sono stati resi noti i tempi di recupero, ma si prevede che ci voglia almeno un mese prima di rivederlo in campo. Lo stato di salute dell’argentino sarà monitorato con attenzione dallo staff medico della Roma nelle prossime settimane.

Anche Rensch ha riportato un infortunio, precisamente una lesione all’adduttore lungo sinistro. Come per Dybala, è previsto un piano di recupero specifico per Rensch, con l’obiettivo di farlo rientrare in squadra il prima possibile. Gli infortuni di questi due giocatori sono un colpo per la Roma, che dovrà affrontare le prossime sfide senza di loro.

L’entusiasmo per i risultati della squadra deve quindi affrontare la realtà degli infortuni, ma la speranza di un piazzamento in Champions League resta viva. La Roma continua a sognare, mentre ci si prepara a gestire le assenze dei suoi giocatori importanti nelle prossime partite.