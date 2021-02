All’alba di questa mattina è stato occupato il liceo Visconti in piazza del Collegio Romano. Non avveniva da 10 anni e si tratta, dall’inizio del 2021, del quinto liceo a Roma a scegliere la più radicale delle mobilitazioni, che ha visto tre occupazioni (Socrate, Mamiani e appunto Visconti) in meno di 24 ore. I ragazzi si sono introdotti nell’edificio attorno alle 6 di mattina, e al suo arrivo, hanno presentato alla preside, Rita Pappalardo un documento di rivendicazioni. Al momento, riuniti in cortile, ben distanziati, sono in trattativa con lei. “Siamo ottimisti”, riferiscono i ragazzi.

Nel documento – destinato a studenti, genitori, docenti e naturalmente preside, gli studenti tracciano un filo conduttore tra l’azione di oggi e le mobilitazioni e scioperi del mese scorso. “La mobilitazione che stiamo mettendo in atto non vuole criticare l’operato della scuola, ma al contrario sottolineare come ogni individuo che compone la comunità scolastica stia facendo enormi sacrifici. Le nostre lamentele sono rivolte a una classe politica che si è sottratta alle proprie responsabilità”. Un documento duro che non risparmia nessuno, dalla ministra Azzolina fino a Mario Draghi, sul quale i ragazzi nutrono perplessità perchè “in continuità con la linea dei governi che si sono succeduti negli ultimi 30 anni”, anche se “Il Recovery Fund potrebbe corrispondere con un punto di svolta”.

“Con la pandemia – si legge – la scuola pubblica italiana è collassata e l’insufficiente risposta del Ministero alla situazione, delicatissima, si è dimostrata a più riprese un insulto alla dignità di chi a scuola ci studia e di chi ci lavora. La Ministra Lucia Azzolina, dall’inizio della pandemia, ci ha dato risposte tardive se non addirittura inadeguate. La valutazione è stata messa davanti alla didattica; anziché trovare gli spazi per un ritorno in sicurezza e in presenza per tutti, le annose questioni dell’edilizia scolastica e delle classi pollaio sono riemerse, costringendoci a un sistema”ibrido” con la Dad e un’inaccettabile didattica a singhiozzo. La classe politica italiana, dalla Gelmini a Renzi, con la scuola “per competenze” non ha voluto e continua a non volere formare un’Italia futura, consapevole e capace di elaborare un pensiero critico, mentre ha in serbo per la nostra generazione una vita di precariato e indefessa sottomissione a qualsivoglia calamità politica ed economica. In questo contesto l’incarico per la presidenza del Consiglio a Mario Draghi è in assoluta continuità con la linea dei governi che si sono succeduti negli ultimi 30 anni. Il Recovery Fund potrebbe corrispondere con un punto di svolta, ma la bozza stilata dal Governo Conte bis è in perfetta continuità con i provvedimenti e le riforme fatte finora”.

I ragazzi riportano le perplessità sull’esame di maturità “che rimane un mistero” e bocciano l’ipotesi, emersa durante le consultazioni del premier incaricato, di prolungare le lezioni fino a luglio “tenendo i ragazzi, i professori, il personale scolastico, ‘ostaggiò di un sistema che non sa tutelare i diritti degli studenti e dei lavoratori”. Poi nello specifico per il Visconti, oltre a criticità legate a mezzi pubblici e all’incapacità delle Asl di gestire e tracciare i contagi, i ragazzi sottolineano come l’apertura delle Ztl la mattina contribuisca a rendere ancora più difficile raggiungere la scuola con mezzi autonomi.

“L’occupazione della scuola è giustamente assente da 10 anni nel linguaggio politico-rivendicativo del nostro corpo studentesco – spiegano i ragazzi – ma la situazione è di una gravità tale che questa, per quanto drastica, è l’unica opzione rimasta.

Per quanto riguarda la sicurezza, così come al Socrate e al Mamiani, occupati ieri, il Visconti punta all’occupazione “Covid-Free”. “Durante l’occupazione sarà garantito il distanziamento, l’utilizzo costante delle mascherine e la temperatura verrà misurata all’ingresso – sottolineano gli occupanti – e non sarà permesso l’accesso ad esterni”. Per i corsi verranno utilizzate esclusivamente tre aule al piano terra, per preservare l’edificio storico e “tutelare le aule più importanti”. E la sera, quando la sera la scuola chiuderà, a rimanere all’interno e a trascorrere la notte nell’istituto saranno soltanto gli studenti che fanno parte del servizio d’ordine.