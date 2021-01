Tutti i virus mutano per natura. Anche il Sars-Cov2. Dopo la variante inglese individuata a settembre in Gran Bretagna, è stata identificata a metà novembre quella Sudafricana. Che sembrerebbe avere una maggiore trasmissibilità ed essere più pericolosa di quella britannica. Ma all’orizzonte ce n’è anche una italiana. La sta studiando l’epidemiologo Massimo Ciccozzi, ordinario di statistica medica ed epidemiologia molecolare all’Università Campus Bio-Medico di Roma, e in questa intervista spiega – alla vigilia dell’ormai scontato ingresso del Lazio in zona arancione – quale è il ruolo delle varianti nell’esplosione dei dati che stiamo vedendo in queste ore. “Le varianti già note – dice – sono simili: portano la mutazione N501Y sulla proteina Spike del coronavirus (cioè la sostituzione di una asparagina con una tirosina), ma quella Sudafricana, ovvero la 501.V2, rispetto a quella inglese, presenta altre alterazioni del suo codice genetico, in particolare per la mutazione E484K”.

Professore, e quella italiana ?

“Sto studiando tutte le varianti e le mutazioni dei ceppi che girano in Italia, insieme al virologo e professore Arnaldo Caruso che ha avuto l’intuizione su un paziente che aveva patologie particolari di fare una sequenza del ceppo virale isolato dallo stesso. Abbiamo quindi scoperto una nuova variante italiana, che ha di diverso da quella inglese e da quella sudafricana, l’ultimo aminoacido: si chiama N501T”.

Torniamo alla variante sudafricana, cosa ha di diverso?

“Sembra essere più contagiosa dei ceppi che circolano, ma è simile alla variante inglese. Il fatto di essere più contagiosa è una evidenza epidemiologica. Mancano le prove di laboratorio che danno il pattern finale. La differenza tra le due è che la variante inglese ha otto varianti sulla protreina Spike, quella sudafricana ne una in più, quindi nove”.

Il vaccino contro Covid-19 è efficace sia sul nuovo ceppo che sulla variante britannica? E agirà solo sui sintomi della malattia o anche sulla infettività?

“Uno studio su Medrix, eseguito da scienziati dell’università del Texas, dice che l’efficacia del vaccino non sembra essere intaccata. Dunque mantiene l’efficacia su tutte e due le varianti. Mentre le aziende farmaceutiche Pfizer e Moderna hanno dichiarato che il vaccino agisce sia sui sintomi che sulla infettività. Questo vuol dire solo una cosa: dobbiamo vaccinarci e sbrigarci perché se ci vacciniamo, indossiamo la mascherina e manteniamo le distanze il virus circola meno e soprattutto non fa più mutazioni. Se rispettiamo queste regole, indipendentemente se è una variante o no, il virus non ci infetta”.

Cosa dobbiamo temere del virus mutante?

“La paura è che, per esempio, gli anticorpi che formano il vaccino non funzionino. Nonostante gli studi effettuati fino ad ora dicano di no. L’altro timore può essere che la cura con il monoclonale possa essere inficiata. Però non vedo grandi preoccupazioni”.

Cosa bisogna fare e cosa ancora non è stato fatto?

“Primo: monitorare cosa circola in Italia con un sistema di sorveglianza molecolare di tutti i ceppi virali, come hanno fatto gli inglesi. Questo serve per vedere se circolano o meno ceppi mutanti. Secondo: mantenere le distanze e indossare la mascherina, igienizzare le mani. Terzo: vaccinarci. In primis, però, bisognerebbe creare un sistema di sorveglianza, quindi una rete dove riunire i vari laboratori di riferimento italiani che prendano a campione il 10% su tutti i Covid positivi in Italia, regione per regione, grazie ai centri regionali di riferimento, e codifichino, ovvero sequenzino il genoma del virus per poi inviarlo a un organismo centrale che studia le mutazioni. Noi, ad esempio, facciamo meno sequenze rispetto alla Gran Bretagna”.

Da cosa dipende l’efficacia della campagna vaccinale?

“Dalla velocità, dalla logistica e anche dall’affluenza delle persone. Noi stiamo andando bene. Anche se la curva del contagio è ricresciuta, sebbene non tanto quanto in Basilicata e in Veneto. Qualche settimana fa avevamo iniziato a vedere una lenta decrescita della curva epidemica, ma da questa settimana si vede con chiarezza un peggioramento. Basti pensare alla ricrescita dell’indice di trasmissibilità Rt e al raggiungimento della soglia di criticità per le terapie intensive. Il Lazio ha sforato di poco la soglia del 30%. Questo vuol dire che il virus ancora circola”.

Quando cominceremo a vedere gli effetti dei comportamenti individuali attuati a Natale e Capodanno?

“Tra una settimana. Mi aspetto comunque un esito negativo dalle festività natalizie, perché comunque i contatti in quel periodo sono aumentati e ciò avrà una ripercussione sull’andamento epidemico. Intanto abbiamo visto i risultati della fase prefestiva e queste misure restrittive di tipo ‘stop and gò non stanno dando gli effetti sperati. Probabilmente ci avviciniamo necessariamente a dei lockdown più stringenti. Anche se la gente psicologicamente è stanca”.

Lazio in zona gialla significa meno restrizioni …

“Queste sono decisioni strategiche e politiche. Se alla regione è stato affidato questo colore vuol dire che sta lavorando bene e su più fronti. Certo è che solo con il lockdown la curva si è abbassata. Dopo la gente ha fatto “tana libera tutti”. E la situazione è peggiorata”.