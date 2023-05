Roma: continua rinascita via Veneto, apre terrazza del Grand Hotel Flora

Nel decennale del film premio Oscar “La grande bellezza’ con cui Paolo Sorrentino celebro’ le terrazze romane apre il Flora Roof Restaurant & Cocktail Bar, sul tetto del Rome Marriott Grand Hotel Flora di via Veneto, un tempo casina di caccia della famiglia Ludovisi. Una terrazza d’autore che contribuisce alla rinascita di una strada celebre in tutto il mondo, via Veneto. “Si tratta di un vero e proprio brand internazionale che sta vivendo una felice stagione legata all’offerta dell’hospitality e alla ristorazione di eccellenza, grazie all’interesse di prestigiosi gruppi internazionali: noi siamo qui a fare la nostra parte” racconta il General Manager dell’hotel Achille Di Carlo.

“Roma con le sue bellezze del passato e le locations uniche legate al settore del turismo, merita di essere una destinazione capofila per chi viaggia all’insegna della qualità” dice ancora il manager. Il nuovo salotto del gusto e della mixology, che punta a diventare “the place to be” per gli amanti delle panoramiche terrazze capitoline (e non solo per chi soggiorna nell’hotel), accoglie da una parte l’area lounge, dall’altra la zona ristorante con un menu di suggestioni gastronomiche ideate dallo chef napoletano Massimo Piccolo.

Se quest’ultimo ambiente ospita una mise en place più classica, che non rinuncia al tovagliato bianco per dare un tocco di charme tutto italiano, la seconda area si caratterizza per dei décor che, pur restando eleganti, puntano a un glamour fresco, con dei tavolini da due in ferro battuto, dei cuscini bianchi e verdi delle sedute e dei divanetti con le stesse nuances.

Co-protagonista della scena, tra arredi e ciuffi di alloro della Macchia Mediterranea, è il concentrato di immagini della Città eterna. Come il colpo d’occhio verdeggiante di Villa Borghese quando si varca la soglia della porta per uscire sulla terrazza; o, ancora, le vicine Mura Aureliane con la celebre Porta Pinciana, l’Altare della patria e il Cupolone.

In merito all’offerta, si parte dalla colazione, aperta a tutti e ideata con una proposta internazionale. Sono tre le formule fisse del breakfast, dal “Full American” (due uova – cottura a scelta – con frittelle di patate, bacon, prosciutto, salsiccia, scelta fra muffin o toast, succo arancia e caffé), al “Full Buffet” (scelta dal buffet, inclusi piatti con uova), fino al “Good start” (con avena, cereali con frutti di bosco o banana, latte scremato e scelta fra toast o muffin, oltre a succo arancia e caffé). L’aperitivo non prevede una formula fissa: si consuma à la carte e tutti i drink sono accompagnati da dry snacks e da una selezione di fritti o canapè. La drink list, in particolare, include tutti i cocktail internazionali IBA più un’ampia lista di signature, ideati dal bartender Alessio Mercuri.

La cena “en plein air” si basa su un menu ad hoc che lo chef Massimo Piccolo ha pensato per il Roof Restaurant del Flora. Una proposta che parte dalle solide basi della sua tradizione culinaria, una Campania ricca di materie prime di grande eccellenza che fa da sfondo alle portate di chiara impronta romana, che è sempre bello trovare in un ristorante della capitale, oltre ad alcune proposte più internazionali che sposano gli standard d’eccellenza firmati Marriott.