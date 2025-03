Roma-Como: orario, formazioni probabili, dove vederla in TV e streaming

La Roma affronta il Como nel 27° turno di Serie A, domenica 2 marzo. I giallorossi, che puntano a risalire in classifica, ospitano i lombardi all’Olimpico dopo un’ottima vittoria contro il Napoli nella scorsa giornata di campionato. Il mister Claudio Ranieri schiera la Roma con un modulo 3-4-2-1: Svilar in porta, difesa con Mancini, Hummels e Ndicka; a centrocampo Rensch, Koné, Paredes e Angelino; e in attacco Dybala, Pellegrini e Shomurodov. Dall’altra parte, il Como, allenato da Cesc Fabregas, si presenta con un 4-3-3: Butez in porta, difesa composta da Smolcic, Goldaniga, Kempf e Valle; a centrocampo Da Cunha, Perrone e Caqueret; e in attacco Strefezza, Nico Paz e Diao.

La partita sarà visibile in streaming su Dazn, oltre che su Sky Sport (canale 251) e in streaming su Sky Go e NOW. I tifosi sono ansiosi di vedere come la Roma si comporterà nel tentativo di consolidare la propria posizione in campionato e di prepararsi per l’imminente impegno in Europa League. La sfida si preannuncia interessante, considerando la forma recente del Como, che sta cercando di mettere in difficoltà i propri avversari.