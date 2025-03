Roma-Como 2-1, Saelemaekers e Dovbyk ribaltano la partita

La Roma conquista una vittoria in rimonta per 2-1 contro il Como all’Olimpico, ottenendo così la quarta vittoria consecutiva. La squadra di Ranieri sale a 43 punti in classifica, superando momentaneamente il Milan. Il Como resta fermo a 28 punti. La partita si sblocca nel finale di primo tempo con la rete di Da Cunha, ma la Roma risponde con i gol dei subentrati Saelemaekers e Dovbyk dopo l’espulsione di Kempf per il Como al 63′.

Ranieri schiera Shomurodov in attacco insieme a Dybala e Pellegrini, con Paredes e Koné in mediana. Il Como, guidato da Fabregas, schiera il tandem Nico Paz-Diao in attacco. La Roma, all’inizio, prova a sorprendere il Como, ma il gioco risulta molto tattico. Da Cunha segna il primo gol per il Como su assist di Perrone.

Nella ripresa Ranieri effettua cambi per aumentare i ritmi; al 61′, Saelemaekers pareggia grazie a un tiro che devia in rete. La partita cambia ulteriormente quando Kempf viene espulso, lasciando il Como in dieci. Anche se ridotto numericamente, il Como segna con Diao, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 76′, Rensch, subentrato per Celik, fornisce l’assist per Dovbyk che segna il 2-1.

Negli ultimi minuti, il Como sfiora il pareggio ma colpisce il palo; Svilar, sempre attento, salva la Roma da ulteriori pericoli. Nonostante le occasioni avverse, la Roma porta a casa una vittoria fondamentale che la rilancia in chiave Europea.