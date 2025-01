Roma, come è rinata l’edicola di Piazza Testaccio

Riaprire un’edicola storica a Roma, in particolare a Testaccio, rappresenta un’iniziativa culturale e commerciale. Edoardo Pariante, 27 anni, insieme a un socio, ha riportato in vita l’edicola di Piazza Testaccio, chiamata ‘Edicola Emporio’, con l’obiettivo di creare uno spazio vivace che oltre a quotidiani e periodici offre anche attività culturali. Pariante sottolinea che l’edicola non è morta, ma ha necessità di un nuovo approccio e flusso di lavoro.

L’edicola si fonda su tre pilastri:

Editorai ordinaria: La vendita di quotidiani e periodici funge da servizio base, ristabilendo un punto di riferimento per la comunità. Editoria indipendente: Si cerca di collaborare con piccoli editori globali per offrire riviste di nicchia, creando una domanda per pubblicazioni specializzate. Questa strategia mira a ottimizzare gli ordini diretti senza resi. Pop up: L’edicola agisce come agenzia pubblicitaria locale, instaurando accordi con aziende per promuovere prodotti a un pubblico specifico in modo naturale. Sono stati organizzati eventi durante le festività, riscuotendo un buon successo con oltre duemila visitatori.

Pariante evidenzia che i tre segmenti interagiscono tra loro, attraendo diversi gruppi di età. La gestione dell’edicola avrà una durata di due anni con possibilità di rinnovo, un periodo durante il quale si valuterà se questa iniziativa imprenditoriale porterà a una revitalizzazione duratura per l’edicola di Piazza Testaccio.