Roma Città Eterna: Romadiffusa rivoluziona il centro storico

Dal 16 al 19 ottobre si svolgerà Romadiffusa, un’iniziativa che ridefinisce l’immagine di Roma. Il festival offre performance itineranti, concerti in biblioteche storiche e archivi, musica sperimentale nei musei e nei laboratori artigianali.

Il tema di quest’edizione è “Roma Città Eterna odierna”, curato da Sara D’Agati e Maddalena Salerno, fondatrici di Bla Studio. Il festival, sostenuto dall’Assessorato alla Cultura del Municipio I, mira a trasformare la percezione di Roma come un semplice museo a cielo aperto, evidenziando la sua vitalità contemporanea.

Romadiffusa ha l’intento di coinvolgere il centro storico e, in future edizioni, altre aree della città. Le fondatrici spiegano che il festival è il culmine di un processo di quattro anni, in cui mappano il territorio per evidenziare le esigenze locali e attivare la comunità creativa.

Ogni anno, il festival si propone di riportare romani e turisti nel centro, contrastando il fenomeno del “turismo mordi e fuggi” e la perdita di autenticità dei negozi locali. L’assessora Giulia Silvia Ghia sottolinea l’importanza di riappropriarsi degli spazi urbani, specialmente per le giovani generazioni.

Tra i partner del festival, Lime sostiene attività culturali, promuovendo l’accessibilità e l’uso sostenibile degli spazi. Il programma offre eventi gratuiti che spaziano dalle arti visive alla musica, creando opportunità di incontro in contesti inaspettati.

Il festival include concerti e performance in location storiche, mostre d’arte e attività per famiglie, rappresentando un’opportunità per vivere una Roma autentica e creativa. Gli eventi in programma abbondano, da performance musicali a workshop, promettendo un richiamo sempre più ampio alla partecipazione della comunità.