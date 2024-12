Roma, chiuse le stazioni della metro Spagna e Flaminio: cosa sta succedendo

Oggi, 29 dicembre, le fermate della metropolitana di Piazza di Spagna e di Piazzale Flaminio sono state chiuse a causa di un incendio che ha avuto luogo in un capannone vicino a un cantiere e ha provocato un’abbondante emissione di fumi tossici. Questa situazione ha costretto le autorità a fermare il servizio della linea A della metropolitana per garantire la sicurezza dei passeggeri. Gli utenti sono stati indirizzati verso la stazione Barberini come alternativa.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e volanti della polizia per controllare la situazione e gestire le operazioni in corso. Le autobotti dei vigili del fuoco sono state mobilitate per spegnere le fiamme e ridurre la diffusione del fumo. Nonostante le operazioni di emergenza, un ragazzo di 16 anni è stato gravemente colpito dall’intossicazione causata dal fumo, venendo trasportato in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù dopo essere stato prelevato all’uscita della metro di Villa Borghese.

La chiusura delle stazioni ha generato disagi significativi per migliaia di turisti che affollano il centro di Roma durante le festività. Le stazioni di Piazza di Spagna e Piazzale Flaminio, normalmente attive e molto frequentate, hanno visto una rincorsa di utenti costretti a cercare mezzi alternativi per muoversi nella città. La decisione di chiudere le stazioni è stata presa per precauzione, in attesa che le verifiche sul fumo sospetto e sulle cause dell’incendio fossero concluse.

L’incendio, infatti, è avvenuto in una zona particolarmente trafficata e centrale, aggravando ulteriormente la situazione. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati rapidi e mirati per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Le autorità competenti stanno investigando per chiarire i motivi dell’incendio e garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.

In sintesi, l’incendio ha causato chiusure momentanee delle stazioni della metro di Roma, suscitando preoccupazione e disagi tra i cittadini e i turisti.