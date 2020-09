Una dimenticanza costerà alla Roma la sconfitta per 3-0 a tavolino contro il Verona. Una dimenticanza grave, quasi senza precedenti per una società di Serie A. Nella lista dei 25 giocatori utilizzabili per il campionato, la Roma non aveva inserito Amadou Diawara, che Fonseca ha schierato titolare nella prima di campionato al Bentegodi, pareggata per 0-0: un anno fa infatti il giocatore non doveva essere inserito, visto che era tra gli “under” che possono essere schierati in numero libero. Un anno fa rientravano anche i nati nel 1997, quest’anno solo i 1998. Nessuno però lo ha inserito nella lista dei big. Martedì quindi inevitabile il verdetto del giudice sportivo: sarà 3-0 a tavolino per i gialloblu. Inevitabile. E chissà che qualcuno a Trigoria non finisca per pagarla cara.





Se così dovesse essere – e francamente tutto sembra portare in quella direzione – la Roma proverà a fare appello, puntando sul fatto di avere ancora posti liberi in organico, soprattutto per un giocatore come Diawara che risulta prodotto del vivaio italiano, e quindi sostenendo la tesi della dimenticanza non utile a ottenere un vantaggio. ma le regole sono stringenti: spuntarla è un Everest da scalare.







