Roma cerca riscatto in Europa League

La Roma si appresta ad affrontare il Celtic in trasferta in una partita di Europa League di fondamentale importanza. L’allenatore Gian Piero Gasperini sprona i suoi giocatori a cercare di più la porta, consapevole che non è mai facile giocare in trasferta e in uno stadio così. La squadra cerca di riscattarsi dopo due sconfitte in campionato e Gasperini punta su una vittoria per riportare la Roma sulla giusta via e avvicinarsi alla qualificazione tra le prime otto in Europa League.

Gasperini afferma che la squadra non è mai stata molto prolifico, ma a sprazzi ha avuto ottimi periodi. Il tecnico giallorosso sottolinea che non è una questione di singolo, ma di reparto, e che la squadra deve ritornare ad una migliore espressione di gioco che porti a conclusioni più pericolose. La partita contro il Celtic sarà un’occasione per Paulo Dybala di imporre la sua classe da falso nove e per la squadra di dimostrare la sua aggressività e intensità.

Il difensore Mario Hermoso esalta Gasperini, che lo ha rilanciato dopo le voci di mercato e il paventato addio dell’ultima estate. Hermoso si prepara ad una nuova battaglia da titolare e sottolinea che la squadra deve essere molto attenta perché la partita contro il Celtic sarà una vera sfida di Europa League. Gasperini ha inoltre annunciato che Celik giocherà e che vorrebbe dare spazio a Pisilli, mentre non è ancora certo se Ndicka e El Aynaouii potranno esserci contro il Como in campionato a causa delle probabili convocazioni in nazionale per la coppa d’Africa.