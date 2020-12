Un ingente quantitativo, circa 700 dispositivi medici, tra siringhe con aghi già usati, provette per analisi con tracce di sangue e bisturi, abbandonati su strada, sono stati posti sotto sequestro dalla Polizia Locale di Roma Capitale. L’intervento è di alcuni giorni fa, quando una pattuglia del XV Gruppo Cassia è intervenuta, su segnalazione di personale Ama, in piazzale di Ponte Milvio, per la presenza di rifiuti pericolosi che, anziché essere conferiti negli appositi contenitori destinati alla raccolta di materiali taglienti e pungenti, erano stati abbandonati all’interno di alcuni sacchi di plastica, a fianco di un raccoglitore di farmaci scaduti, provocando anche il ferimento di un dipendente dell’Ama.

