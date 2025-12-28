Roma Capodarte musica e arte in città

Roma si prepara a celebrare l’arrivo del 2025 con un evento straordinario: Roma Capodarte, una maratona di cultura che trasformerà la città in un grande palcoscenico. Il 1° gennaio, la città ospiterà oltre 100 eventi gratuiti in 80 luoghi diversi, tra cui musei, piazze, teatri e spazi all’aperto.

La giornata inizia con la musica in tutta la città, con concerti di artisti di fama come Tosca, che al Gianicolo dirigerà 200 coristi per un’interpretazione speciale dell’Adeste Fideles. A partire dalle 17, due eventi musicali in periferia daranno spazio a talenti locali, con Giancane che si esibirà a San Basilio e Rancore al Parcheggio dell’I.C. Pablo Neruda.

Oltre alla musica, Roma Capodarte offre anche spettacoli teatrali e performance di circo per tutta la famiglia. Alle 10:30 al Teatro di Villa Pamphilj andrà in scena un emozionante Circo in Valigia, mentre la Roma Parade attraverserà Piazza del Popolo con marching band e gruppi folkloristici.

I più piccoli potranno divertirsi con attività interattive, come i laboratori musicali all’Auditorium e spettacoli di magia e giocoleria nelle piazze. Inoltre, i musei di Roma offriranno ingressi gratuiti e visite guidate a mostre imperdibili, tra cui quelle dedicate a Tiziano e alla fotografia di Dino Ignani.