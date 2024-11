Roma, caos allenatore. E Dybala in vacanza in Toscana?

Mentre la Roma si trova in una fase di caos, Paulo Dybala è in vacanza in Toscana, approfittando della sosta per ricaricare le energie e prepararsi per il nuovo allenatore. L’argentino, assente nella recente sconfitta contro il Bologna, ha subito un altro infortunio, motivo per cui non è stato convocato dal ct dell’Albiceleste, Lionel Scaloni, per la seconda volta consecutiva.

Dybala sta trascorrendo alcuni giorni di relax in un resort a Montalcino, come riportato da MontalcinoNews.com, e questo periodo di pausa è utile per rimettersi in forma in vista della ripresa dei campionati. Tuttavia, la sua situazione in giallorosso è intricata.

Il tema Dybala ha sollevato molte discussioni in casa Roma, in particolare a causa del suo rifiuto di trasferirsi in Arabia Saudita durante l’estate, che inizialmente aveva entusiasmato i tifosi. Ora, però, quel rifiuto sembra trasformarsi in un problema, dal momento che il giocatore percepisce uno stipendio di circa 6 milioni di euro all’anno e si avvicina il termine del suo contratto, in scadenza il prossimo giugno.

Il contratto di Dybala con la Roma prevede una clausola di rinnovo automatico se raggiunge il 55% di presenze stagionali, giocando almeno 45 minuti a partita. Fino a questo momento, la stagione dell’argentino è stata segnata da numerosi infortuni, avendo collezionato soltanto due reti in dodici presenze. Anche se gioca in un ruolo centrale nel progetto tecnico della Roma, l’incertezza legata alla sua condizione fisica e il lungo periodo di assenza potrebbero mettere in discussione il suo futuro.

L’allenatore De Rossi, prima, e Juric, poi, lo hanno utilizzato sporadicamente, confermando che le sue apparizioni in campo sono state limitate a causa delle sue problematiche fisiche. La Roma, nel contesto di un difficile avvio di stagione, ha bisogno di recuperare Dybala al più presto per dare una scossa alla propria performance. La situazione del giocatore è quindi una delle questioni più urgenti da affrontare da parte della dirigenza e del nuovo allenatore.