La Società Sportiva Dilettantistica Calciosociale e l’Istituto per il Credito Sportivo hanno formalizzato un accordo di collaborazione che contribuirà alla realizzazione di un campo da calcio a 11 nell’area Campo dei Miracoli, nel quartiere di Corviale a Roma. Il progetto ha l’obiettivo di implementare le attività di aggregazione dei ragazzi e delle loro famiglie, migliorando la qualità dell’offerta sportiva e, più in generale, delle opportunità di socialità a disposizione della comunità. Prosegue, quindi, il percorso di riqualificazione dell’area di proprietà dell’Ater di Roma, che andrà ad aggiungersi ad altri interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana. Il campo sarà omologato per poter ospitare partite del Campionato di Eccellenza maschile e un centro di alto livello per il calcio femminile, disciplina olimpica che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale anche nel nostro Paese. Altro obiettivo sarà proprio quello di ospitare anche partite della Nazionale femminile.

