Roma, cadavere in un carrello della spesa vicino a cassonetto

In via Stefano Borgia a Primavalle

Il cadavere della donna, trovato alle 16 di oggi in via Stefano Borgia a Primavalle, era in un carrello della spesa accanto ai cassonetti. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica oltre ai poliziotti del commissariato di zona. Il rinvenimento di un corpo riporta la memoria a Ferragosto di sei anni fa, quando in un contenitore Ama in via Maresciallo Pilsudsky, ai Parioli, vennero trovate le gambe di Nicoletta Diotallevi, legate con del nastro da pacchi. A uccidere la donna e a liberarsi del corpo a pezzi era stato il fratello 62enne con cui viveva.