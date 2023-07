Roma-Boreale, squadra di Mourinho si impone 4-0

Prima amichevole nel ritiro di Trigoria, il club inizia bene la sua preparazione per la nuova stagione

La Roma inizia bene la sua preparazione per la nuova stagione. La squadra di Josè Mourinho si è imposta 4-0 sulla Boreale nella prima amichevole nel ritiro di Trigoria. La partita, costituta da due tempi da 33 minuti, ha visto i giallorossi passare in vantaggio con il giovane Pagano su assist di Belotti. Terminato 1-0 il primo tempo, nella seconda frazione di gioco Mourinho ha tolto Dybala ed è passato al 4-3-3. Nella riptresa sono andati in gol Solbakken ed El Shaarawy, poi nel finale la sfida si è chiusa sul 4-0 grazie alla rete del nuovo arrivato Aouar.