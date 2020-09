Pioggia, fulmini e guasti. È quel che si sta vivendo a Roma dal tardo pomeriggio, quando un violento nubifragio si è abbattuto sulla città. Dalle 19.50 numerose fermate della linea A della metro si sono bloccate per “guasti” da maltempo. Stazione Manzoni, Termini, la tratta Ottaviano-Battistini, tutte hanno subito interruzioni o blocchi dell’elettricità. Non ci sono invece problemi per chi deve prendere la metro B. Rimodulati i treni della Roma-Lido dove alcuni passeggeri hanno protestato per l’acqua che entrava nelle vetture. Qualche ora prima, alle 17.30 il servizio sulla metro C era stato interrotto sull’intera tratta a causa di un guasto elettrico. Pochi minuti dopo l’interruzione è stata rimodulata e ha riguardato le fermate tra San Giovanni e Teano.

Oggi, poi, un video sul web è diventato virale poiché la pioggia entrava dentra una vettura della linea 013. Disagi anche per i treni: quelli della linea FL1 (Fara Sabina-Roma Tiburtina-Fiumicino Aeroporto) hanno ritardato anche di un’ora e la circolazione è tornata regolare alle 19.55.

Allagamenti sparsi si registrano in tutta la città, come a Talenti o sulla Cassia Veientana e sulle principali direttrici. Chiuse al traffico a causa di un allagamento via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza e via Alessandro Crivelli, in zona Portuense, per un dissesto del manto stradale. Pesanti disagi sulla Cassia, il Grande Raccordo Anulare, via di Boccea e via Cornelia, nella zona Nord. Tanta acqua in strada anche nel quartiere Trieste. Decine di interventi in poco più di un’ora da parte della pattuglie della Polizia Locale a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla Capitale.

Diverse le zone colpite tra cui via della Storta, Ponte Salario, via dei Campi Flegrei, Via Cornelia, mentre cadute di rami hanno interessato via Grotte di Gregna, via Palmiro Togliatti all’altezza di Ponte Mammolo, via Flaminia all’altezza del GRA e il Torrino.

