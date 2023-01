Roma-Bologna 1-0, gol di Pellegrini su rigore

La Roma batte il Bologna per 1-0 nel match valido per la 16esima giornata della Serie A. La Roma grazie a questo successo, firmato da Pellegrini su rigore per fallo su Dybala, si porta a 30 punti agganciando la Lazio, sconfitta a Lecce, mentre il Bologna resta a 19 punti.

LA PARTITA – Per la prima sfida del 2023 Mourinho sorprende con l’inserimento di Tahirovic come titolare dal primo minuto con Cristante a centrocampo, mentre in attacco Dybala e Pellegrini a sostegno di Zaniolo, e Abraham che parte dalla panchina. Thiago Motta invece si affida ad Arnautovic supportato da Orsolini, Ferguson e Soriano.

La Roma parte subito forte e al 6′ passa in vantaggio con il calcio di rigore segnato da Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma spiazza Skorupski con un destro a fil di palo. Il penalty viene assegnato per un fallo di Lucumí su Dybala. Proprio l’argentino al 10′ entra palla al piede in area ma è fermato da Medel. La Roma di Mouy continua a spingere e al 17′ arriva una conclusione potente di Mancini che deviata da Zaniolo quasi beffa Skorupski ma termina sopra la traversa.

Il Bologna si vede al 31′ con Orsolini che tenta una spettacolare rovesciata in area ma termina ampiamente a lato. Al 42′ ancora Dybala protagonista. Su angolo di Pellegrini la palla resta in area e la Joya calcia due volte: la prima colpisce Dominguez, la seconda sfiora la traversa. Poi al 44′ è Zaniolo ancora pericoloso ma la sua conclusione finisce a lato.

Anche ad inizio ripresa è la squadra di Mourinho a rendersi pericolosa. Al 48′ gran controllo di Pellegrini che serve Celik, palla deviata che arriva a Zaniolo, tiro in girata di prima intenzione ma chiusura in uscita di Skorupski che salva il Bologna. Al 56′ il Bologna si riaffaccia dalle parti di Rui Patricio con una tripla occasione che si conclude con il tiro di Lucumi bloccato a terra dal portiere giallorosso. La squadra di Thiago Motta sale di intensità e al 61′ su un cross di Dominguez, Ferguson sul secondo palo non ci arriva per pochi centimetri.

Mourinho cambia ed inserisce prima Abraham per Zaniolo, poi Zalewski per El Shaarawy, Matic per Tahirovic e Bove per Dybala. Al 71′ il Bologna chiede il rigore per un presunto fallo di Matic su Ferguson ma l’arbitro Santoro ammonisce il giocatore rossoblu per simulazione con la conferma del Var. Il Bologna prova a recuperare la gara ma la difesa della Roma concede poco. All’89’ ci prova Dominguez con una conclusione a giro che termina a lato. Bologna vicinissima al pari in pieno recupero: al 95′ Smalling devia in angolo la conclusione di Pyyhtiä, poi sul corner susseguente è miracoloso il salvataggio sulla linea di porta di testa di Abraham che salva il risultato.