Gravissimo incidente, nella notte, in via Acqua Acetosa Ostiense, zona Eur-Laurentina. Una Fiat Panda con a bordo 5 giovanissimi italiani e guidata da un 18enne è finita prima contro un palo della luce, poi contro un albero per ribaltarsi al centro della carreggiata. A perdere la vita un 17enne che, trasportato al Sant’Eugenio in condizioni disperate, è poi morto questa mattina. E’ successo intorno alle 2. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale, IX Gruppo Eur.

Altri due passeggeri, entrambi 18enni, sono stati trasportati al Campus Biomedico in codice giallo. Per il conducente, anche lui di 18 anni trasportato al campus Biomedico per le ferite riportate, sono stati richiesti esami tossicologici e alcolemici di rito. L’esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli agenti, che hanno sequestrato la macchina. Dai primi rilievi non risulterebbero coinvolti altri veicoli.