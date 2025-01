Roma-Aurelia, tentativo di sfondamento della centralina elettrica dei treni

Ignoti hanno tentato di forzare l’ingresso del locale che ospita la centralina elettrica dei treni a Roma Aurelia, senza però riuscire a sfondare la porta blindata che protegge i macchinari all’interno. Durante l’incursione, sono stati divelti alcuni paletti della recinzione e danneggiati diversi allarmi volumetrici. Sul luogo del tentato furto sono stati trovati martelli e cacciaviti, evidenziando la determinazione dei malintenzionati nel cercare di accedere ai dispositivi vitali per la circolazione ferroviaria.

L’incidente è stato segnalato dall’agenzia Adnkronos, che ha riportato la notizia secondo cui il personale di sicurezza delle Ferrovie dello Stato (Fs Security) ha allertato le autorità competenti. Inoltre, Ferrovie dello Stato ha prontamente presentato denuncia per l’accaduto, sottolineando la serietà del tentativo d’intrusione in un’area così cruciale per la gestione del traffico ferroviario. Il fatto ha destato preoccupazione dato che la centralina elettrica è un’infrastruttura indispensabile per il funzionamento delle operazioni ferroviarie, e qualsiasi interruzione o danno potrebbe avere ripercussioni significative sulla circolazione dei treni.

Le indagini sono già in corso per identificare i responsabili di questo atto vandalico. In situazioni come queste, la sicurezza delle infrastrutture critiche è fondamentale, e le autorità sono sollecitate a rafforzare le misure di protezione per prevenire futuri tentativi di intrusione e garantire la sicurezza sia dei lavoratori che dei viaggiatori. L’episodio ha messo in evidenza anche la necessità di controlli e monitoraggi più efficaci nelle aree sensibili, per proteggere le risorse vitali del sistema ferroviario.

L’intervento immediato del personale di sicurezza ha consentito di evitare conseguenze peggiori, e ora si attende un approfondimento investigativo per chiarire l’accaduto. È essenziale mantenere alto il livello di allerta e sensibilizzare tutte le parti coinvolte sull’importanza della sicurezza in queste strutture, per garantire un servizio pubblico efficiente e sicuro per tutti gli utenti.