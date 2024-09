Roma-Athletic Bilbao, la prima di Juric in Europa

Ivan Juric ha intrapreso la sua avventura europea come allenatore della Roma, affrontando sin da subito una sfida significativa: portare la squadra alla vittoria contro l’Athletic Bilbao. Sin dal suo arrivo a Trigoria, Juric ha mostrato un’ossessione per il successo, considerandolo non solo un obiettivo, ma una necessità. Questa urgenza deriva dalla recente perdita di figure di riferimento come Josè Mourinho e Daniele De Rossi, il cui abbandono ha lasciato un vuoto emotivo tra i tifosi e nella dirigenza.

Il suo approccio iniziale è stato segnato da un’assenza di presentazioni formali e un annuncio che ricordava una mera registrazione da Wikipedia, rivelando una mancanza di supporto iniziale da parte dei proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin. Nonostante ciò, Juric ha dimostrato di essere in grado di affrontare la situazione da solo, un compito difficile considerando le circostanze avverse.

Finora, le scelte di Juric sembrano aver dato i suoi frutti. La sua prima partita in casa contro l’Udinese ha visto una Roma determinata, nonostante il difficile clima di contestazione dei tifosi. In questo contesto, ha adottato una comunicazione chiara ed essenziale, esprimendo gratitudine per il lavoro svolto da De Rossi, e mantenendo un atteggiamento di rispetto verso la storia della squadra e i suoi giocatori. Questo approccio ha aiutato a mettere dalla sua parte i tifosi, che apprezzano sincerità e impegno concreto piuttosto che discorsiabilmente abili o ingannevoli.

Juric si trova in un ruolo complesso, su una panchina che può apparire scomoda e precaria. La sua sfida è dimostrare che, nonostante le scelte contestabili della dirigenza, è l’uomo giusto per guidare la Roma verso il successo. Il percorso sarà lungo e difficile, ma l’allenatore è consapevole che l’unico modo per affrontarlo è concentrarsi unicamente sulla vittoria. Questa determinazione rappresenta non solo una strategia sportiva, ma anche una necessità per riconquistare la fiducia di una tifoseria affamata di successi e pronta a sostenere una nuova era calcistica.