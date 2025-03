Roma-Athletic Bilbao 2-1, vittoria giallorossa in extremis

Una vittoria in rimonta per la Roma di Claudio Ranieri, che supera 2-1 l’Athletic Bilbao all’Olimpico nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Dopo aver subito un gol da parte dell’Athletic all’inizio del secondo tempo, la Roma reagisce immediatamente, avvicinandosi al pareggio in due occasioni, prima di trovare il gol con Angelino e poi vincere grazie a Shomurodov al 93’.

Nella formazione giallorossa, Ranieri schiera Celik, Mancini e Ndicka in difesa, con Svilar in porta. A centrocampo, Cristante è affiancato da Pisilli, mentre Dybala e Baldanzi supportano Dovbyk in attacco. L’Athletic, guidato da Valverde, schiera Inaki Williams, Gomez e Nico Williams a supporto di Sannadi.

La partita è equilibrata, con la Roma che crea le occasioni più nitide, come la traversa di Dybala nel finale di primo tempo. Il primo gol arriva per l’Athletic al 50′, quando Inaki Williams sorprende la difesa giallorossa su un corner, portando i baschi in vantaggio.

La reazione della Roma è immediata: Angelino trova il pareggio al 56’ con un tiro preciso. Negli ultimi minuti, dopo l’espulsione di Yeray Álvarez per l’Athletic, la Roma intensifica gli attacchi e, al 93’, trova il gol della vittoria con Shomurodov, che chiude la partita 2-1. Il risultato offre un vantaggio prezioso per il ritorno a Bilbao.