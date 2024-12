Roma-Atalanta 0-2, Gasperini insegue il Napoli e Ranieri in zona retrocessione

L’Atalanta ha vinto 2-0 contro la Roma nel posticipo della 14a giornata di Serie A, giocato allo stadio Olimpico. Le reti che hanno deciso il match sono state segnate da De Roon al 69′ e dall’ex romanista Zaniolo all’89’. Con questa vittoria, l’Atalanta si posiziona al secondo posto in classifica con 31 punti, a solo un punto dal Napoli capolista. La Roma, invece, si trova al 15° posto insieme al Lecce con soli 13 punti, aggravando la sua crisi con la quarta sconfitta consecutiva.

La partita ha visto un’Atalanta subito pericolosa con Lookman, che ha tentato un cross, ma la difesa della Roma ha avuto la meglio. Pochi minuti dopo, Paredes ha avuto un’ottima occasione per i giallorossi, ma il portiere Carnesecchi ha deviato il tiro in angolo. Al 13′, Koné ha sfiorato il gol con un gran tiro che ha colpito l’incrocio. La ‘Dea’ ha trovato il gol al 23′, ma il tentativo è stato annullato per fuorigioco. L’Atalanta ha continuato a pressare, con Ederson e De Ketelaere che hanno creato diverse occasioni, ma senza risultato.

Nella ripresa, dopo i primi scambi, la Roma ha provato a farsi vedere con Dybala, ma il suo assist per Dovbyk non ha avuto successo. Al 24′ del secondo tempo, De Roon ha finalmente sbloccato il punteggio, con un tiro deviato che ha ingannato il portiere avversario. Poco dopo, la Roma ha cercato di reagire, ma i tentativi di Mancini e altri attaccanti non sono andati a buon fine.

Nel finale, Zaniolo, entrato nel secondo tempo, ha trovato il gol dell’ex al 44′, deviando di testa un corner, segnando così il 2-0 e chiudendo definitivamente la partita. Nonostante un buon secondo tempo della Roma, l’Atalanta ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma, infliggendo alla squadra di Ranieri un’altra pesante sconfitta. La Roma dovrà ora cercare di rialzarsi per non scivolare ulteriormente in classifica.