Roma: Assoluzione per una famiglia coinvolta in maltrattamenti

Si conclude con un’assoluzione per tutti gli imputati il caso di maltrattamenti che ha coinvolto un’intera famiglia a Roma. Una donna di cinquanta anni era accusata di aver maltrattato i genitori e il fratello per oltre dieci anni, sottoponendoli a vessazioni psicologiche e fisiche. Secondo l’accusa, la donna avrebbe aggredito verbalmente i familiari, ingiuriandoli e minacciandoli. Tra gli episodi denunciati figurano spintoni, schiaffi e la violenza di trascinare l’anziana madre per i capelli.

D’altra parte, anche i genitori e il fratello della donna erano accusati di maltrattamenti nei suoi confronti. In particolare, avrebbero intimato alla figlia di lasciare la casa con minacce e violenze, escludendola dalla vita familiare e limitandole l’accesso a spazi comuni. L’accusa sostenuta dagli inquirenti evidenziava un clima di violenza reciproca all’interno della famiglia.

I giudici della quarta sezione penale hanno deciso di assolvere i quattro familiari, rilevando che le accuse non erano provate oltre il ragionevole dubbio. L’avvocato Emanuele Fierimonte, che ha difeso il padre, la madre e il fratello, ha descritto la situazione come complessa e travagliata, evidenziando come, con il tempo, i rapporti familiari si siano evoluti e ricomposti. La risoluzione del caso è vista come un passo verso la riconciliazione e il ritrovamento della pace per la famiglia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com