Da stranotizie
Roma, arriva Malen

La Roma ha trovato l’accordo definitivo con il Marsiglia per l’acquisto del francese Robinio Vaz. L’accordo prevede un pagamento di 22 milioni più 3 di bonus a titolo definitivo. Inoltre, la squadra sta chiudendo l’accordo con l’Aston Villa per l’acquisto di Donyell Malen, con un prestito oneroso e un riscatto condizionato alla Champions e al 50% delle presenze di Malen a circa 23 milioni.

La trattativa con l’Aston Villa era stata definita, ma l’Atletico Madrid ha provato a inserirsi nella trattativa per rimpiazzare Raspadori con Malen. Tuttavia, l’olandese ha detto sì alla Roma e l’affare si concluderà positivamente a meno di ulteriori sorprese. Vaz è atteso a Roma per timbrare un contratto fino al 2031 e si sottoporrà alle visite mediche. Il tecnico Gasperini aspetta l’arrivo di Malen, dopo avergli assicurato un posto da titolare al centro dell’attacco.

