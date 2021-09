“Il monumento a Garibaldi che si erge sul Gianicolo è un simbolo di libertà non solo per Roma ma per l’Italia intera e non può essere abbandonato al degrado”. Lo ha sottolineato il Gran Maestro Stefano Bisi, che nella giornata di ieri, giorno in cui il Grande Oriente d’Italia celebra la breccia di Porta Pia, nel deporre come è tradizione una corona d’alloro sotto la statua icona del Risorgimento, ha lanciato anche un appello ai candidati sindaco della capitale a riaprire il cantiere e a completare il restauro dell’opera, che venne colpita nel settembre del 2018 da un fulmine e da allora è ancora transennata.





