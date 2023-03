Roma, anni Sessanta. Il piccolo Alberto Luca cresce solitario in una casa-prigio…

Roma, anni Sessanta. Il piccolo Alberto Luca cresce solitario in una casa-prigione, con una madre anaffettiva e un padre assente. Ma non è davvero solo. Di giorno in giorno, di anno in anno, avverte la sensazione di condividere il suo corpo con “un altro”.

Fino a una notte fatale della tarda adolescenza, quando la lacerazione interiore esplode in modo violento e irreparabile: Alberto e Luca si separano, fisicamente. Luca scappa di casa, alla ricerca di un amore perduto, Alberto rimane, destinato a un futuro borghese e tradizionale. Da oggi in preorder “Il quoziente umano” di @simone__perotti e dal 18 aprile in tutte le librerie e store online.