Roma, anni Sessanta. Il piccolo Alberto Luca cresce solitario in una casa-prigione, con una madre anaffettiva e un padre assente. Ma non è davvero solo. Di giorno in giorno, di anno in anno, avverte la sensazione di condividere il suo corpo con “un altro”.

Ne “Il quoziente umano” Simone Perotti mette a punto una trama intricata e profonda, sviscerando incubi, passati oscuri e bugie. Bestseller di Amazon Vi aspetta in libreria e negli store online dal 18 aprile.