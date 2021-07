C’era anche Helbiz, fra i leader nel settore della micromobilità, fra le aziende che hanno sostenuto #ViaLibera By Night, l’iniziativa del Comune di Roma dedicata a pedoni e ciclisti per dare l’esempio delle buone norme civiche per la micromobilità.

Mobilità green

L’azienda ha voluto essere in prima linea insieme con tutte le persone che nella serata di sabato 17 luglio hanno percorso il circuito ciclo-pedonale cittadino di oltre 15 chilometri: oltre a consigli ed esperienza, Helbiz ha messo a disposizione una cargo bike (cos’è?) per effettuare il riposizionamento di oltre 300 mezzi di micromobilità parcheggiati in modo inappropriato sulle strade e sui marciapiedi; inoltre, oltre 50 persone hanno provato i mezzi Helbiz in sicurezza con la spiegazione delle regole e del corretto parcheggio in città.

Del resto, l’evoluzione della micromobilità non passa soltanto per l’impiego di nuovi mezzi, ma anche e soprattutto dall’adozione delle buone norme, anche comportamentali. Per questo, all’interno dell’area di test ride allestita nella zona di largo Ricci, Helbiz ha mostrato il funzionamento del servizio di monopattini in sharing con particolare riferimento alle buone pratiche che permettono alla micromobilità di connettersi con il tessuto urbano per migliorare l’efficienza e il decoro delle città: le regole del codice della Strada e quelle comportamentali, i consigli per circolare in sicurezza, dove parcheggiare i mezzi senza creare intralcio, come agevolare gli operatori e le amministrazioni cittadine nella gestione delle flotte.

Mobilità

Sull’iniziativa, Roberto Rosso, parlamentare di Forza Italia, primo firmatario della proposta di legge sulla regolamentazione dei monopattini, ha sottolineato che il suo partito “incentiverà tutti quei servizi green che producano posti di lavoro soprattutto per i più giovani. Iniziative come questa di Helbiz, volta a favore del decoro urbano attraverso il bilanciamento e il riposizionamento corretto dei mezzi, sono un esempio virtuoso per uno sviluppo sostenibile di questo servizio in città”

Gli ha fatto eco Luciano Nobili di Italia Viva, da sempre vicino al tema della mobilità sostenibile, ricordando l’importanza del “ruolo dei monopattini nel mix di mobilità del presente e del futuro. I dati dimostrano che i cittadini hanno imparato a usare questi mezzi secondo lo scopo per il quale sono nati, con la vocazione all’intermodalità e all’ultimo miglio. E che in Italia non c’è alcuna emergenza monopattini: c’è un problema di percezione, alimentato da una cattiva propaganda costruita ad arte per impedire lo sviluppo della micromobilità. Certo, dobbiamo intervenire per aumentare la sicurezza dei pedoni e di chi utilizza il mezzo, ma scommettendo come Parlamento sulla micromobilità sostenibile, non contro”.