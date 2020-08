E’ in corso da questa mattina lo sgombero del campo nomadi di via del Foro Italico. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale con circa 50 agenti. All’interno sono state trovate circa 15 persone che saranno identificate sul posto. Gli uomini dei gruppi Parioli-Cassia, Gssu, Gpit, Spe, Rocs, alla presenza comandante generale Stefano Napoli, hanno messo in sicurezza la zona dalla presenza di bombole del gas e materiale elettrico mentre sono stati nastrati i moduli abitativi per evitare nuovi accessi. All’interno dell’accampamento è stato trovato un cane, preso in cura da personale veterinario. . Le operazioni di bonifica dureranno diversi giorni. Sul posto anche personale della sala operativa sociale per le procedure di assistenza alloggiativa.

Fonte