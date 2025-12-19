13 C
Roma al centro del boom del turismo italiano

Centinaia di migliaia di turisti hanno visitato la Fontana di Trevi o ammirato il Pantheon, confermando il boom del turismo italiano. Roma e il Lazio sono stati i motori principali della crescita, con più presenze, più notti e più prenotazioni. Il Paese ha sfiorato i 480 milioni di visitatori complessivi e ha allungato la durata dei soggiorni, superando la Francia e la Germania.

Nella Capitale, il tasso di riempimento delle strutture ricettive ha raggiunto il 50,1%, superando la media nazionale. Ottobre ha dominato la classifica con un “tutto esaurito” del 66,7%, mentre maggio e settembre si sono attestati intorno al 56%. Le prenotazioni online lo confermano, con oltre 18 milioni di offerte di alloggio vendute a Roma.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha affermato che il turismo nel Paese gode di ottima salute, con una crescita della qualità e non solo del numero di arrivi. La permanenza media è salita a 3,6 notti e la spesa internazionale ha raggiunto i 46,4 miliardi di euro.

Accanto a Roma, anche le altre grandi città come Milano, Venezia, Firenze e Napoli hanno registrato una crescita, mentre la montagna e il Sud sono state destinazioni chiave. Il nuovo racconto dell’Italia punta ad arrivare altrove, per rendere turistici tutti i 12 mesi dell’anno, con la campagna “Welcome to Meraviglia” che promuove l’intero territorio.

