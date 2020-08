Una raffica di colpi poi la fuga. È giallo sull’agguato avvenuto questa notte tra via di Casal di San Basilio e via Filottrano. La vittima, Ali D. di 48 anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Umberto I. I carabinieri di Montesacro, diretti dal comandante Manuel Grasso, sono ora delegati delle indagini. I militari sono stati allertati poco dopo la mezzanotte dai residenti del posto, spaventati dal violento boato dei colpi di pistola.

Al loro arrivo l’uomo era steso a terra privo di coscienza. Secondo una prima ricostruzione, era solo e stava camminando a piedi lungo via di Casal di San Basilio quando è stato colpito.

“Ho sentito almeno tre spari”, ha riferito agli investigatori uno dei residenti della zona che ha chiamato i soccorsi:” quando mi sono affacciato alla finestra l’ho visto steso a terra”.

Ma nessuno ha visto nulla: “Non ci sono testimoni che erano in strada o nelle vicinanze dell’agguato”, confermano i carabinieri.

Molti, dunque, sono i nodi da sciogliere: non è stato infatti ancora accertato se a sparare sia stata una sola pistola.

Nelle prossime ore verranno visionate alcune telecamere di video sorveglianza che potrebbero dare una svolta decisiva alle indagini. Intanto il 48enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: “Abbiamo già eseguito i primi controlli sul passato della vittima – sottolineano i militari – e non è emerso nulla di significativo. Continueremo a indagare”.

Non si esclude dunque nessuna pista per il movente dell’agguato che si è consumato in una delle piazze dello spaccio più “calde” della capitale. Lo scorso giugno è stata smantellata una banda di pusher. Un’indagine complessa della guardia di Finanza e della Dda di Roma che si è conclusa con 7 arresti. Tra questi anche Paolo Pirino, il giovane già in carcere perché accusato – in concorso con l’amico Valerio del Grosso – di essere l’autore materiale dell’omicidio di Luca Sacchi. Il personal trainer ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti ad un pub lo scorso 23 ottobre.