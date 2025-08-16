Roma affronta Neom: amichevole in diretta dal Benito Stirpe

La Roma affronta il Neom in una partita amichevole prima dell’inizio della nuova stagione. Il match si tiene allo stadio Benito Stirpe di Frosinone e rappresenta l’ultima occasione per la squadra di Gian Piero Gasperini di testare la propria preparazione.

Il Neom Sports Club è una giovane realtà del calcio saudita, allenata dal francese Christophe Galtier. Affrontare una squadra della Saudi Pro League rappresenta un impegno significativo per la Roma, che cerca di affinare la propria strategia in vista del campionato.

Questa amichevole servirà a Gasperini per effettuare le ultime valutazioni prima dell’esordio stagionale contro il Bologna. I giallorossi sono pronti a mettere in mostra i progressi fatti durante il precampionato.

Le informazioni dettagliate riguardo le formazioni di Roma e Neom, così come le modalità per seguire la partita in diretta su tv e streaming, saranno fornite per consentire ai tifosi di non perdere l’evento.