“Questa sera illuminiamo di nuovo questa zona e la restituiamo ai cittadini. So perfettamente che la periferia sia la parte più dimenticata della città, anche io vengo dalla periferia. Ridiamo importanza a questi quartieri come quelli centrali. La mia è una promessa. Ma bisogna fare un patto tutti insieme: aiutateci anche voi. Questi spazi sono vostri, rispettateli”. Così la sindaca Raggi questa sera, durante l’inaugurazione dei nuovi impianti di illuminazione – realizzata da Acea in collaborazione con il Comune di Roma – dei giardini di Via Recanati, Via Tranfo, Via Mechelli e Via Folchi nel quartiere di San Basilio.

