Roma accusa Zaniolo: episodio increscioso dopo la partita

La AS Roma ha denunciato il comportamento di Nicolò Zaniolo, attualmente alla Fiorentina, dopo un incontro della squadra Primavera a Firenze. Secondo il club romano, Zaniolo avrebbe avuto un comportamento provocatorio nello spogliatoio della Primavera, con conseguenti aggressioni fisiche nei confronti di due calciatori romanisti. La Roma ha condannato fermamente tali comportamenti, sottolineando l’importanza dei valori sportivi.

Zaniolo, ex giocatore della Roma, era stato espulso durante una partita di campionato il 4 maggio scorso, quando la Roma aveva battuto la Fiorentina per 1-0. In seguito alla denuncia, il giocatore ha risposto tramite una nota della Fiorentina, affermando di essere sceso negli spogliatoi per congratularsi con i ragazzi della sua ex squadra, ma di essere stato oggetto di insulti da parte dei calciatori della Roma. Per evitare una possibile escalation della situazione, ha quindi deciso di andarsene.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com