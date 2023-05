Roma, Abraham: "Mio futuro non dipende da finale Europa League" – Video

“Il mio futuro? Non dipenderà dalla finale dell’Europa League”. Tammy Abraham, centravanti della Roma, si esprime così durante il media day della Uefa a Trigoria in vista della finale di Europa League. “Da attaccante l’obiettivo è segnare, ma alla fine conta sollevare i trofei”, aggiunge l’attaccante inglese. “Cos’è cambiato rispetto allo scorso anno? Forse lo stile di gioco e alcuni giocatori, ciò che non è cambiato è che difendiamo come una squadra in modo compatto. Per un attaccante forse non è il massimo perché preferirebbe segnare il gol, ma sono pronto a sacrificarmi per la squadra”.