Roma, a un passo Huijsen dalla Juventus

Roma e Juventus stanno definendo la trattativa per il passaggio di Dean Huijsen in giallorosso: il difensore olandese si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito oneroso. A seconda delle presenze, la squadra capitolina recupererà la cifra spesa per la valorizzazione.

Nelle prossime ore il difensore classe 2005 partirà per Roma dove svolgerà le visite mediche e già domenica sarà a disposizione per la partita contro l’Atalanta. Nell’affare potrebbe rientrare un giovane della Primavera giallorossa destinato alla Juventus: il maggiore indiziato è Luigi Cherubini, esterno classe 2004 della Primavera che ha già esordito in prima squadra.