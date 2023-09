Roma, a Porta San Paolo musica e cinema per celebrare la Resistenza

Roma celebra la Resistenza con una serata organizzata a Porta San Paolo dall’architetto Cesare Esposito, creatore di eventi e ideatore del ‘miracolo della Madonna della Neve’ a Santa Maria Maggiore. Si rinnova l’8 settembre lo spettacolo che dal 1983 Esposito allestisce “nella meravigliosa cornice monumentale con fondali preziosi: la Piramide di Caio Cestio, le Mura Aureliane e la Porta di S. Paolo. La Pietra Lunense della Piramide sarà uno schermo eccezionale, con filmati sulla storia della resistenza, sulla storia del cinema italiano, il neorealismo con Sciuscià, Roma Città Aperta, Bella Ciao e la proiezione del film Il Pianista, documentario sulla storia della Garbatella, Municipio Roma VIII, documentario sulla storia della scuola statale CineTv Rossellini, brani musicali in diffusione nella Piazza e poemi di poeti presenti in loco che raccontano la storia”, osserva l’ideatore dell’iniziativa.

“Roma si anima per celebrare la festa della pace e della Resistenza” nello “spazio epico di Piazzale Ostiense a Porta S. Paolo, nei luoghi della memoria: la Luce della resistenza germoglia 55 Rose rosse, che sono il numero delle Donne Martiri, che con il loro coraggio e libertà cambiarono il mondo e con la loro vita difesero la Città di Roma e la Pace. L’identità di una Nazione si costruisce anche così, nel tempo come nello Spazio”, aggiunge Esposito.

In programma musica e proiezioni di film. “L’area libera pedonale sarà un omaggio alle donne con un anfiteatro da me progettato, inglobato da porta San Paolo e dalla Piramide di Caio Cestio e dalle lapidi in memoria delle Donne. La festa della Resistenza deve essere un atto di Pace e Gioia”, conclude.