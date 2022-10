Roma, 69enne trovato morto nudo nella sua auto

La polizia indaga per chiarire le circostanze della morte di un uomo di 69 anni, trovato morto, ieri sera intorno alle 22, dagli agenti del commissariato di San Basilio all’interno della sua auto in via Battista Bardanzellu, a Roma.

L’uomo era completamente nudo ma da un primo esame sul corpo non sono stati rilevati segni evidenti di violenza. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa ieri mattina. In auto è stato trovato il borsello dell’uomo ma sarebbero stati portati via un orologio e una collanina. Sul corpo sarà eseguita l’autopsia. L’auto è stata sequestrata e sono in corso i rilievi della polizia scientifica.