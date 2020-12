Stavano festeggiando un compleanno in un appartamento di 70 mq nella zona di piazza Bologna a Roma: 34 studenti Erasmus sono stati sanzionati dai carabinieri della Compagnia Roma Parioli, che ieri sera verso le 23 sono intervenuti su segnalazione pervenuta al numero 112 per rumori e schiamazzi provenienti da un appartamento di via Sambucuccio d’Alando. I carabinieri, giunti all’indirizzo indicato, hanno appurato che in effetti, nell’appartamento era in corso una festa privata organizzata da studenti del programma Erasmus che frequentano diverse università di Roma e di varie facoltà, intenti a festeggiare il compleanno di una ragazza spagnola.

