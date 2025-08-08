Roma 2024: boom turistico e crescita degli affitti brevi

Il settore del turismo in Italia sta vivendo un significativo incremento, con Roma in prima fila. Nel 2024, la capitale italiana si conferma il Comune con il più alto valore aggiunto generato dal turismo, raggiungendo i 13,3 miliardi di euro, un aumento dell’80% rispetto agli 8,5 miliardi del 2022.

Secondo una ricerca di Sociometrica per “Il Sole 24 Ore”, Milano segue Roma con 4,7 miliardi, in crescita rispetto ai 3,6 miliardi del 2022. Anche Venezia e Firenze registrano aumenti, passando rispettivamente a 3,4 miliardi e 3 miliardi. Le località costiere come Rimini e Napoli si attestano intorno a 1,5 miliardi, senza variazioni significative rispetto all’anno precedente.

Nei dieci anni compresi tra il 2014 e il 2024, Bari è la città che ha visto il maggiore incremento percentuale, pari al 125,1%. A seguire, Bergamo (+117,4%), Como (+97,9%), Lecce (+93,8%) e Trieste (+93,5%). Roma figura tra le prime dieci città con un aumento dell’80%, evidenziando l’importanza degli affitti brevi nel generare ricchezza.

Per quanto riguarda l’offerta di alloggi, nel 2024 Roma prevede un totale di 32.287 unità disponibili su piattaforme digitali, un netto incremento rispetto alle 18.966 del 2021. Anche altre città, come Milano, Firenze, Napoli e Venezia, mostrano aumenti significativi nel numero di case offerte, rendendo il mercato degli affitti brevi sempre più competitivo e in evoluzione.