Roma, 17 enne scomparso da 3 giorni, la zia: "Avrebbe dovuto incontrare un amico"

Un ragazzo di 17 anni è scomparso venerdì pomeriggio e da allora nessuno ha più sue notizie. A lanciare l’allarme i genitori, attraverso un appello social e la denuncia alle forze dell’ordine impegnate nelle ricerche. “Edoardo – racconta la zia Alessandra all’Adnkronos – era andato a scuola, mia sorella, la mamma, era andata a prenderlo e lo aveva riportato a casa, a Testaccio. Nel pomeriggio poi è uscito per raggiungere un amico in zona Ponte Mammolo, dove non è mai arrivato. Lui si spostava con i mezzi, quel giorno c’era sciopero e forse ha avuto problemi. Ma non si è presentato nemmeno dai genitori, che avrebbe dovuto incontrare dopo l’amico per alcune commissioni. Da allora il telefono è spento e di lui non abbiamo più avuto notizie”.

Edoardo Camilli, un ragazzo tranquillo, mai problemi, frequentava la scuola per parrucchieri. Il giorno in cui è scomparso indossava un golf grigio e dei pantaloni neri.