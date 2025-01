Roma, 14enne colpito da coltellata in metro: arrestato il presunto responsabile

Il 3 gennaio, un uomo è stato arrestato dalla Polizia per aver accoltellato un ragazzo di 14 anni su un vagone della metro C Borghesiana. L’aggressore è stato rintracciato la sera di lunedì in via Casilina. La vittima ha riconosciuto l’uomo mentre viaggiava in metro con un amico; l’aggressore indossava ancora gli stessi vestiti dell’incidente avvenuto tre giorni prima.

Dopo il riconoscimento, il presunto aggressore ha minacciato nuovamente il giovane e ha tentato di scappare alla fermata Granito. Tuttavia, i due amici lo hanno seguito, mentre la vittima informava il padre dell’incontro con il suo aggressore. Il padre, in contatto con la Sala operativa della Questura, ha raggiunto il figlio e ha iniziato a inseguire l’aggressore, fornendo aggiornamenti sulla sua posizione.

Grazie alle informazioni fornite dal padre, il 46enne, di origini rumene e in stato di ebbrezza, è stato finalmente bloccato in via Caterina 20 dalle volanti e dalle autoradio del distretto Casilino. L’uomo ha cercato di liberarsi scagliandosi contro gli agenti, ma è stato messo in sicurezza con difficoltà e portato presso gli uffici del distretto per i necessari accertamenti.

L’aggressore, senza fissa dimora, aveva già diversi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e ora è accusato di tentato omicidio. Durante la perquisizione del luogo in cui si trovava, gli agenti hanno trovato un coltello di circa 15 cm abbandonato a terra, che è stato sequestrato come prova. Questo episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità, evidenziando problemi di sicurezza nei trasporti pubblici.