Roma: 13enne colpito alla testa da un proiettile, è in condizioni critiche – Le indagini in corso

Nella tarda serata del 5 aprile, un ragazzo di 13 anni è giunto in stato critico all’ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile. La pistola utilizzata per il colpo era regolarmente detenuta e nel corso delle indagini si sta valutando l’ipotesi che si possa trattare di un incidente. Le autorità competenti, in particolare gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato San Paolo, stanno conducendo un’indagine approfondita sull’accaduto. Il giovane è attualmente ricoverato con prognosi riservata. L’allerta è scattata attorno alle 23:00, quando il personale del commissariato San Paolo è stato informato dalla polizia dell’ospedale riguardo alle gravi condizioni del ragazzo. La comunità è in attesa di ulteriori sviluppi sulla situazione, sperando in una pronta guarigione del giovane ferito.